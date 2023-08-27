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В Подмосковье прошли летние дипломатические игры

12:00
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Их организовал МИД России

Сотрудники посольств, диппредставительств и международных организаций из более чем 20-ти государств приняли участие в ежегодных летних дипломатических играх, организованных МИД России.

Площадкой для проведения состязаний уже по традиции выбрали комплекс отдыха Завидово в Тверской области. В программу соревнований вошли восемь видов спорта, в том числе большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол.

Одним из самых зрелищных мероприятий стал массовый запуск воздушных змеев. Атмосферу праздника дополнил гастрономический фестиваль "Пять морей, три океана", на котором гости могли попробовать традиционные для регионов России блюда из морепродуктов, сообщает "ТВ Центр".

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Летние дипломатические игры в "Завидово"
Летние дипломатические игры в "Завидово"
Летние дипломатические игры в "Завидово"
Летние дипломатические игры в "Завидово"
Летние дипломатические игры в "Завидово"
Летние дипломатические игры в "Завидово"
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