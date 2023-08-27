ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодые учёные собрались в Подмосковье на "Территории смыслов"

16:00
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Стартовала смена под названием "Открывать"

Научно-технологическое развитие России обсуждают в эти дни на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", где стартовала смена под названием "Открывать".

Организаторы - президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Росмолодёжь. Среди участников - представители госкорпораций, научные сотрудники, технологи и изобретатели, а также предприниматели и IT-специалисты, всего - 350 человек.

В рамках мероприятия обсудят науку и технологии в контексте актуальных вызовов современности, поговорят о текущих трендах и приоритетах развития. Организаторы расскажут, какие возможности для реализации в этой области существуют у молодёжи в России, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Участники форума "Территория смыслов"
Участники форума "Территория смыслов"
"Территория смыслов"
"Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.