Молодые учёные собрались в Подмосковье на "Территории смыслов"

Стартовала смена под названием "Открывать"

Научно-технологическое развитие России обсуждают в эти дни на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", где стартовала смена под названием "Открывать".

Организаторы - президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Росмолодёжь. Среди участников - представители госкорпораций, научные сотрудники, технологи и изобретатели, а также предприниматели и IT-специалисты, всего - 350 человек.

В рамках мероприятия обсудят науку и технологии в контексте актуальных вызовов современности, поговорят о текущих трендах и приоритетах развития. Организаторы расскажут, какие возможности для реализации в этой области существуют у молодёжи в России, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"