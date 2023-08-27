Три человека погибли

У берегов Австралии разбился американский вертолёт. Трое морских пехотинцев погибли. В Австралии проходят интернациональные военные учения. Причины падения вертолёта пока неизвестны. Однако, с началом украинского конфликта авиакатастрофы с участием натовских военных, вплоть до генералов стали происходить с завидной регулярностью, сообщает "ТВ Центр".

Ряды натовских солдат косит и череда загадочных самоубийств. На одной из баз США в штате Оклахома с начала года якобы 11 добровольных уходов из жизни. Некоторых эксперты считают, что таким образом Пентагон пытается легализовать гибель своих военных на Украине, чтобы не раздражать американское общество. Ведь официально в Вашингтоне уверяют: их там нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно хвастался, что Бундесвер обучил уже более трёх тысяч боевиков Зеленского. Но, судя по провальному контрнаступлению, они уже закончились. Подоспела новая партия. Инструкторы не нарадуются, как ВСУ добровольно и с песней идут умирать за интересы Запада.

Москва неоднократно подчеркивала: поставки вооружений и подготовка очередной партии боевиков только усугубляют конфликт. Наконец-то дошло и до некоторых за океаном. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший согласился с предостережениями нашего МИДа о том, что поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном превратят Украину в непригодную для жизни землю.

После известий о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета под Житомиром пользователи соцсетей обрушились на Зеленского с критикой. Пытающийся изобразить на лице сочувствие семьям и близким лётчиков он в том же самом видеоролике просил ещё больше оружия.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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