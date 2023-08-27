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Собянин рассказал о строительстве новых социальных объектов в ЮЗАО

13:03
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Скоро откроются новые школы и спорткомплексы

На юго-западе Москвы полным ходом идёт строительство нескольких социальных объектов. В Южном Бутове на Бунинской Аллее возвели физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр сообщил, что в Южном Бутове на Чечерском проезде скоро появится учебный корпус для школы и детского сада, а на Краснолиманской улице - детский сад.

В соседнем Северном Бутове возведут большой образовательный комплекс, в Академическом районе - школу и детсад.

Появится на юго-западе Москвы и большой медицинский объект - два новых корпуса Национального центра акушерства и гинекологии.

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