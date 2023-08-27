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Путин поздравил горняков с Днём шахтёра

12:43
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Угольная отрасль в России активно развивается

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтёра. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

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Президент отметил, что профессия шахтёра требует выдержки, самоотдачи, стойкости, мужества и взаимовыручки. Именно эти нравственные принципы лежат в основе горняцких династий.

Угольная отрасль в России развивается, о чём свидетельствует рост добычи и переработки угля. Открываются новые рынки сбыта и внедряются передовые технологии, указал глава государства.

День шахтёра в СССР и в России традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. Праздник учреждён в 1947 году.

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