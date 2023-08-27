Глеба Панфилова похоронят рядом с Инной Чуриковой

Траурная церемония пройдёт 30 августа

Прощание с Глебом Панфиловым пройдёт на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Режиссёр скончался в Москве 26 августа. Ему было 89 лет. Панфилов - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Самые известные режиссёрские киноработы Панфилова – "В огне брода нет", "Васса", "Начало", "Тема", "Мать", "В круге первом".

В январе этого года ушла из жизни супруга Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова.

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