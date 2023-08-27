ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глеба Панфилова похоронят рядом с Инной Чуриковой

14:46
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Траурная церемония пройдёт 30 августа

Прощание с Глебом Панфиловым пройдёт на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Умер режиссёр Глеб Панфилов

Режиссёр скончался в Москве 26 августа. Ему было 89 лет. Панфилов - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Самые известные режиссёрские киноработы Панфилова – "В огне брода нет", "Васса", "Начало", "Тема", "Мать", "В круге первом".

В январе этого года ушла из жизни супруга Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.