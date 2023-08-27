В Москве стартовал финал конкурса "Лидеры возрождения"

К участникам обратился Сергей Кириенко

Выявить талантливых руководителей, которые будут контролировать как идёт восстановление новых регионов России - главная задача кадрового конкурса "Лидеры возрождения", организованного по поручению Владимира Путина, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в Москве стартовал финал мероприятия. В нем участвуют 300 победителей отборочных этапов: те, кто доказали свои компетенции, готовность решать управленческие задачи. Лучшие из лучших получат гранты на обучение, после чего их включат в кадровые резервы, из которых специалистов будут назначать на руководящие должности в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

"Президентом утверждена программа развития всех четырёх освобождённых регионов и масштаб её измеряется триллионами рублей. Это огромный объём работы. Работа по восстановлению. Задача не только восстановить то что было разрушено. Задача развиваться и идти вперёд, создавать принципиально новое. И вот для этого нужны вы, нужны ваши таланты", - обратился к участникам конкурса первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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