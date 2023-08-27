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Пилот NASCAR выжил в страшной аварии на гонках во Флориде

18:18
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Его машина перевернулась около десяти раз и загорелась

В штате Флорида на автогонках NASCAR произошла одна из самых зрелищных аварий в истории этой ассоциации. На скорости более двухсот километров в час столкнулись два болида.

Машина 32-летнего Райана Приса вылетела за пределы трассы, поднялась в воздух, перевернулась около десяти раз, после чего загорелась. Гонщик не только уцелел, но и смог самостоятельно покинуть болид.

Через несколько минут после осмотра медиков он опубликовал сообщение в соцсети, в котором пообещал вернуться к гонкам уже в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр".

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