Следственный комитет установил личности погибших в авиакатастрофе под Тверью

Они совпадают с полётным списком

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

На сайте СКР сообщается, что в рамках расследования были проведены молекулярно-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области продолжается.

Ранее Следком сообщал, что на месте крушения были обнаружены тела десяти погибших. Следствием изъяты бортовые самописцы и назначены необходимые судебные экспертизы.

Частный самолёт потерпел крушение 23 августа в Тверской области. "Росавиация" сообщала, что на его борту находились члены группы "вагнера".

Причины крушения лайнера выясняют следователи. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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