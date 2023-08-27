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Следственный комитет установил личности погибших в авиакатастрофе под Тверью

14:00
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Они совпадают с полётным списком

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

В Тверской области разбился частный самолет
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

На сайте СКР сообщается, что в рамках расследования были проведены молекулярно-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области продолжается.

Ранее Следком сообщал, что на месте крушения были обнаружены тела десяти погибших. Следствием изъяты бортовые самописцы и назначены необходимые судебные экспертизы.

Частный самолёт потерпел крушение 23 августа в Тверской области. "Росавиация" сообщала, что на его борту находились члены группы "вагнера".

Причины крушения лайнера выясняют следователи. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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Последствия крушения частного самолета в Тверской области
Место крушения частного самолета в Тверской области
Место крушения частного самолета в Тверской области
Последствия крушения частного самолета в Тверской области
Последствия крушения частного самолета в Тверской области
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