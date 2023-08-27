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Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов "Технополис Москва"

16:31
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Столичные предприятия наращивают производство

В Москве создана уникальная керамическая пластина для обработки и резки твёрдых сплавов. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные предприятия наращивают производство и создают инновационные изделия. К примеру, пластину для резки разработал один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". Другой столичный производитель создал токарный станок особо высокой точности.

Подобные инновационные разработки помогают развивать импортозамещение и увеличивать объёмы выпуска важной для страны продукции.

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