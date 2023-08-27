Нанесён удар по военному аэродрому в Киевской области

Цель поражена

Минувшей ночью российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области. Как сообщили в Минобороны, цель удара достигнута.

Кроме того, в районе Запорожья были уничтожены вертолёт Ми-8 и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, а в Днепропетровской области разгромлен склад боеприпасов ВСУ.

Также за минувшие сутки средствами ПВО сбиты два самолета Су-25 и девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"