ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла балерина Светлана Адырхаева

17:01
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Ей было 85 лет

Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Ей было 85 лет.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра, балерина скончалась после продолжительной болезни у себя дома.

Светлана Адырхаева училась в Ленинградском хореографическом училище и на балетмейстерском отделении ГИТИСа.

В Большом театре она блистала в партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Светлана Адырхаева
Светлана Адырхаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.