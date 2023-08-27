Умерла балерина Светлана Адырхаева

Ей было 85 лет

Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Ей было 85 лет.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра, балерина скончалась после продолжительной болезни у себя дома.

Светлана Адырхаева училась в Ленинградском хореографическом училище и на балетмейстерском отделении ГИТИСа.

В Большом театре она блистала в партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино".

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