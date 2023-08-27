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Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

17:31
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Стыковка прошла в автоматическом режиме

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС.  Стыковка прошла без проблем в автоматическом режиме, сообщает ТАСС.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
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На борту американского корабля находится экипаж миссии Crew-7 – российский космонавт Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава. Все они пробудут на МКС около полугода.

Константин Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на американском корабле по программе перекрёстных полётов России и США. В космос уже слетали Анна Кикина и Андрей Федяев.

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