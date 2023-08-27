ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве появилась ещё одна вертолётная площадка для санавиации

19:55
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Пациентов доставляют в ведущие московские больницы

Московский авиационный центр получил пятую вертолëтную площадку для санитарной авиации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о строительстве новых социальных объектов в ЮЗАО
Сергей Собянин рассказал о возрождении усадебных парков Москвы

На новой площадке есть диспетчерский пункт и специальное световое оборудование, позволяющее санитарным вертолётам работать 24 часа в сутки. Это даёт возможность врачам оказывать экстренную помощь прямо на борту вертолёта и в некоторых случаях эвакуировать больных быстрее, чем это делают машины скорой помощи.

Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолётах в ведущие городские больницы, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин и сотрудники МЧС
Сергей Собянин и сотрудники МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.