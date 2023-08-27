Собянин: В Москве появилась ещё одна вертолётная площадка для санавиации

Пациентов доставляют в ведущие московские больницы

Московский авиационный центр получил пятую вертолëтную площадку для санитарной авиации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

На новой площадке есть диспетчерский пункт и специальное световое оборудование, позволяющее санитарным вертолётам работать 24 часа в сутки. Это даёт возможность врачам оказывать экстренную помощь прямо на борту вертолёта и в некоторых случаях эвакуировать больных быстрее, чем это делают машины скорой помощи.

Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолётах в ведущие городские больницы, отметил мэр.

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