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В Баварии выпал град размером с мячик для пинг-понга

18:47
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Есть пострадавшие

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на юг Германии. В эпицентре стихии оказалась Бавария, сообщает "ТВ Центр".

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За несколько часов там выпало более 25 литров осадков на квадратный метр. Местами прошёл сильный град. Видимость на дорогах резко снизилась, а улицы городов оказались покрыты густой белой кашей из воды и льда. Некоторые градины были размером с мячики для пинг-понга.

Штормовым ветром повалило десятки деревьев и повредило постройки. В Аугсбурге почти целиком сорвало крышу со здания местного дома престарелых. В соседнем Киссинге мощным порывом опрокинуло большую пивную палатку. При этом травмы разной степени тяжести получили несколько человек, которые пытались её установить.

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