Японка победила на чемпионате по игре на воображаемой гитаре

Он прошёл в Финляндии

Необычное состязание прошло финском городе Оулу - чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. То есть инструмента в руках участников не было, но конкурсанты должны были убедить жюри в обратном, сообщает "ТВ Центр".

Самым виртуозным выступлением признали соло 19-летней уроженки Японии Нанами Нагуры. Она была явно в ударе - прыгала по сцене, трясла волосами, энергично открывала рот в такт музыке.

По количеству баллов девушка обошла 18 соперников из разных стран. Помимо медали победительнице вручили настоящую электрогитару. Теперь японке осталось с такой же страстью и рвением получить музыкальное образование.

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