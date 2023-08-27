Су-30 отогнал американский дрон от российской границы

Всё произошло в небе над Чёрным морем

Истребитель Су-30 поднимался сегодня в воздух в связи с приближением к российской границе американского беспилотника. Минобороны сообщает, что инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря.

После того, как средствами ПВО была обнаружена приближающиеся к госгранице воздушная цель, в воздух был поднят истребитель Су-30. Экипаж самолёта опознал разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper.

При приближении российского истребителя иностранный разведывательный аппарат выполнил разворот от границы. В военном ведомстве подчеркнули, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее военные эксперты отмечали, что полёты американских дронов были связаны с атаками ВСУ на Крымский мост и территорию Крыма.

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