ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-30 отогнал американский дрон от российской границы

19:30
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Всё произошло в небе над Чёрным морем

Истребитель Су-30 поднимался сегодня в воздух в связи с приближением к российской границе американского беспилотника. Минобороны сообщает, что инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря.

МиГ-29 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы
Су-27 отогнал бомбардировщики США от российской границы

После того, как средствами ПВО была обнаружена приближающиеся к госгранице воздушная цель, в воздух был поднят истребитель Су-30. Экипаж самолёта опознал разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper.

При приближении российского истребителя иностранный разведывательный аппарат выполнил разворот от границы. В военном ведомстве подчеркнули, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее военные эксперты отмечали, что полёты американских дронов были связаны с атаками ВСУ на Крымский мост и территорию Крыма. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-30
Истребитель Су-30
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.