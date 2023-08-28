Новый циклон несет в Приморье сильные ливни и штормовой ветер

МЧС усиливает группировку

Штормовое предупреждение объявлено в затопленном Приморье. Новый циклон несет сильные ливни и штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, на побережье в южных районах подъем уровня моря может достичь критических отметок, передает "ТВ Центр".

МЧС усиливает группировку. На помощь направлены 100 спасателей из Хабаровского и Камчатского краев. В регионе идет ликвидация последствий прежнего разгула стихии. Подтопленными остаются более 120 жилых домов, в том числе многоквартирные, и свыше 900 придомовых территорий.

От большой земли отрезаны 26 населенных пунктов. Еще полностью не освободился от воды Уссурийск, на который пришелся мощный удар тайфуна "Ханун". В Приморье действует режим ЧС, властями принято решение о переносе начала учебного года на 11 сентября.

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