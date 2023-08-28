Военные медики отмечают профессиональный праздник

В зоне спецоперации они каждый день спасают жизни

На краснолиманском направлении российские артиллеристы за сутки уничтожили орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и скопление украинских радикалов в лесополосе. Корректировка огня велась с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны.

Опорные пункты и бронированную технику неонацистов ликвидировали экипажи ударных вертолетов Ка-52. "Аллигаторы" подлетели к передовой незамеченными и выпустили ракеты по вражеским целям. Сразу после атаки летчики выполнили маневр уклонения, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ка-52 уникальны, они оснащены современным вооружением и оборудованием. Вертолеты сопровождают колонны, доставляют десант, оказывают поддержку пехоте и эффективно поражает живую силу и технику врага.

Профессиональный праздник сегодня отмечают военные медики. В зоне спецоперации они каждый день спасают жизни - не только бойцов, но и мирных жителей, пострадавших от рук националистов. На передовой действуют мобильные группы медотрядов. Они оперативно прибывают на место, оказывают помощь, эвакуируют пострадавших. Благодаря их отваге, мужеству и профессионализму в строй возвращается 97 процентов раненых. Более 4 с половиной тысяч военных врачей удостоены госнаград.

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