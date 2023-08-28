Военнослужащих группировки "Днепр" наградили на передовой

Они отличились на херсонском направлении

Очередные высокие награды получили военнослужащие группировки "Днепр", которые отличились на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

Бойцам прямо на передовой вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", Суворова и Жукова. Командование поблагодарило солдат и офицеров за ратную службу и личный вклад в общее дело.

Один из награжденных, командир подразделения группировки "Днепр", рассказал о своей работе: "Мои машины две, которые обороняли Каховскую ГЭС, действовали единственные на прямой наводке на реке Днепр. Оперативно уничтожали цели выявленные. Их было достаточное количество, в их числе такая цель, как гаубица М777 американского производства".

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