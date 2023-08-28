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Не допустил прорыва: новые подвиги российских военных в зоне СВО

08:41
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Старший сержант Анатолий Бураченков с подчиненными из самоходной артустановки уничтожил вражеские огневые точки

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Сержант Александр Астанин не допустил прорыва нашей обороны. Стремясь восстановить контроль над поселком, радикалы на бронемашинах атаковали российские позиции. Расчет тяжёлой огнеметной системы Александра одним из первых вступил в бой и нанес точное поражение вражеской колонне. Наступление противника обернулось для него большими потерями в живой силе и технике.

Старший сержант Анатолий Бураченков с подчиненными из самоходной артустановки уничтожил вражеские огневые точки, которые поддерживали высадку десанта ВСУ с катеров на остров. Несмотря на шквальный огонь неприятеля, расчет Бураченкова ликвидировал два миномета противника и 10 националистов. Среди наших бойцов потерь нет.

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