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Новые сведения о Луне шокировали ученых

08:45
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Данные передал индийский космический аппарат

Традиционные представления ученых о Луне могут оказаться неверными. Неожиданные данные передал на Землю индийский космический аппарат "Прагъян", сообщает "ТВ Центр".

Луноход провел измерение температуры на Южном полюсе спутника. И она оказалась гораздо выше, чем предполагали: на поверхности царит жара до плюс 70 градусов по Цельсию вместо ожидаемых 30-ти.

Сейчас эта информация тщательно изучается.

Первый индийский луноход начал работу в четверг. Его главная задача - поиск воды в гигантских кратерах Южного полюса, находящихся постоянно в тени.

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