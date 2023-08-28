Новые сведения о Луне шокировали ученых

Данные передал индийский космический аппарат
Традиционные представления ученых о Луне могут оказаться неверными. Неожиданные данные передал на Землю индийский космический аппарат "Прагъян", сообщает "ТВ Центр".
Луноход провел измерение температуры на Южном полюсе спутника. И она оказалась гораздо выше, чем предполагали: на поверхности царит жара до плюс 70 градусов по Цельсию вместо ожидаемых 30-ти.
Сейчас эта информация тщательно изучается.
Первый индийский луноход начал работу в четверг. Его главная задача - поиск воды в гигантских кратерах Южного полюса, находящихся постоянно в тени.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"