Шторм в Баварии, ураган на Майорке: Европа оказалась под ударами стихии

В Грузии с гор сошел оползень

Изрешеченные градом крыши домов, помятые машины и свисающие до земли провода. Примерно так сейчас выглядят города на юге Германии. Самые большие разрушения - в земле Бавария. Видимость на дорогах резко снизилась, а улицы оказались покрыты густой белой кашей из воды и льда. Всего за несколько часов здесь выпало более 25 литров осадков на квадратный метр. Порывы ветра достигали 152 километров в час. В результате десятки тысяч домов остались без электричества. Аэропорты были вынуждены отменять рейсы. Не обошлось и без пострадавших: их не менее 30.

В коммуне Киссинг ураган снес торговую палатку: конструкция придавила нескольких рабочих. В муниципалитете Зальцвег молния угодила в жилой дом, один человек ранен. В Берлине до сих пор чрезвычайное положение.

Непогода продолжает бушевать и в соседней Чехии. Из-за поваленных деревьев властям приходится перекрывать движение общественного транспорта. Очевидцы выкладывают в сеть кадры, как вода заполняет салон автобуса.

Шквалистый ветер и грозовые ливни - в Испании. В эпицентре урагана оказалась Майорка. В результате обрушившейся непогоды двух детей буквально унесло с пляжа в сторону скал. Еще одна пострадавшая - беременная женщина, на которую упал дорожный знак. Также власти продолжают поиски каякера, в момент начала шторма мужчина находился в море. Чтобы не допустить большего числа жертв, пляжи на острове закрыли. Автомобильное сообщение приостановлено.

А это уже Грузия. На средневековый монастырь рядом с городом Мцхета сошел оползень. Судя по комментариям за кадром, обрушившаяся масса земли накрыла почти всю христианскую обитель. На кадрах видно, как паломники и туристы успевают покинуть опасную территорию. Однако под завалами все еще могут находиться люди. На месте уже работают спасательно-поисковые отряды.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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