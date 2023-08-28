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Собянин сообщил о сбитом в районе Люберец беспилотнике

07:22
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что минувшей ночью в районе Люберец ПВО уничтожила беспилотник, летевший по направлению к столице.

Как уточнил градоначальник, пострадавших и разрушений нет.

На месте ЧП ведут работу экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил, что беспилотник был сбит на подлете к Москве в ночь на субботу, 26 августа. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" объявляли план "Ковёр". Воздушное пространство над Москвой закрывалось примерно на час.

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