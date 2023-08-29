Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Материальные дела, заработки, учеба - все это будет пока тормозить

Овны

Лето в этом году – сплошной парад ретро-планет! Сегодня становится ретроградной еще одна – Уран. До Нового года не ждите подвижек в финансах, займитесь чем-то другим.

Тельцы

Уран в вашем знаке сегодня начинает двигаться назад, и все ваши дела также начнут тормозить. Бороться с этим бесполезно – просто ждите и занимайтесь собой.

Близнецы

Личные дела приостановятся – Уран в соседнем знаке действует и на вас. Работа с внутренними проблемами, забота о здоровье могут даваться нелегко.

Раки

Вам не стоит делать ставки на социальные сети и другие способы выйти на новый уровень публичности. До Нового года это будет нереально, а вот после – вполне.

Львы

Ретро Уран скажется на вашей способности идти вперед, преодолевать преграды и достигать вершин. Сделайте пока паузу и пересмотрите цели – они вам точно важны?

Девы

В ретро паузу вошел не только ваш Меркурий, но и Уран в другом земном знаке, Тельце. Материальные дела, заработки, учеба – все это будет пока тормозить.

Весы

Вам стоит пересмотреть свои финансовые дела, проверить личный кабинет на сайте налоговой. Возможны изменения, которые лучше обнаружить пораньше.

Скорпионы

В личной жизни бури все тише и тише – возможно, скоро вообще наступит полная пауза. Оберните ее себе во благо, чтобы не потерять свое Я и самооценку.

Стрельцы

Здоровье должно быть приоритетом для вас этой осенью и зимой. Начинайте прямо сейчас обдумывать, что вам нужно: какие занятия, врачи, БАДы, витамины.

Козероги

Ваши дети, скорее всего, не покажут блестящих результатов прямо с первого сентября. Да и вам самим нужно немало времени, чтобы адаптироваться к осени. Может, перестать их дергать и просто наслаждаться жизнью?

Водолеи

Уран – главная планет всех Водолеев, сегодня стала ретроградной. Это означает, что вы можете потерять энтузиазм, особенно в домашних делах, и начать двигаться по инерции.

Рыбы

Если вы связаны с логистикой, пересылками, обменом данными, перепиской – нужно готовиться к проволочкам. В учебе также могут быть ошибки и недоразумения.

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