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Пара снайперов ЗВО за ночь помогла ликвидировать группу бойцов ВСУ

08:20
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Уничтожено до 10 бойцов противника

Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь уничтожили украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал российский снайпер.
Российские военные сбили истребитель ВСУ

Он уточнил, что работа велась по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров.

По словам военного, "особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что наступательные действия ВСУ потерпели крах из-за "ошибочной тактики" украинского командования. По его словам, украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении.

Издание Global Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков писало, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ. В издании подчеркнули, что неудачи украинских военных на отдельных направлениях фронта в зоне СВО привели к значительному падению "морального духа" населения Украины.

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