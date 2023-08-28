Уничтожено до 10 бойцов противника

Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь уничтожили украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал российский снайпер.

Он уточнил, что работа велась по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров.

По словам военного, "особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что наступательные действия ВСУ потерпели крах из-за "ошибочной тактики" украинского командования. По его словам, украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении.

Издание Global Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков писало, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ. В издании подчеркнули, что неудачи украинских военных на отдельных направлениях фронта в зоне СВО привели к значительному падению "морального духа" населения Украины.

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