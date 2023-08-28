Предполагаемые переговоры Путина и Эрдогана определят будущее зерновой сделки

Турецкая сторона заинтересована в возобновлении черноморской инициативы

Предполагаемые переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прояснят перспективы реализации черноморской инициативы, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник, заинтересованный в возобновлении переговорного процесса по данному вопросу.

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял о возможности возвращения России к зерновой сделке. По его словам, для этого страны "коллективного" Запада должны выполнить все условия российской стороны.

"Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему зерновой сделки", - заявил собеседник агентства.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник информагентства подчеркнул, что на сегодняшний день одним из главных направлений деятельности внешнеполитического ведомства Турции является возобновление переговорного процесса между Москвой и Анкарой по данному вопросу.

Он также добавил, что деятельность турецких дипломатов в этом направлении координируют представители Всемирной организации, которые также заинтересованы в возвращении России к участию в черноморской инициативе.

"Мы очень надеемся, что потенциальные переговоры пройдут конструктивно", - заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы при условии выполнения странами Запада своих обязательств. По словам российского лидера, несмотря на прекращение сделки, российская сторона продолжает поставлять сельскохозяйственную продукцию в страны Африки.

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