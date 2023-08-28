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В Конгрессе допустили запуск процедуры импичмента Байдену

08:38
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Такую возможность открывает собранная информация о семье президента

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена.
В США растет недовольство политикой Джо Байдена

В интервью телеканалу Fox News Маккарти выразил убежденность в том, что семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Политик при этом подчеркнул, что американская общественность заслуживает ответов.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала рассмотреть возможность импичмента президента Джо Байдена. Поводом послужило интервью бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина. По его утверждению, в обмен на его увольнение "Джо Байден отдал один миллиард долларов".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях разворачивающуюся в США историю с уголовным преследованием бывшего главы государства Дональда Трампа и политическими проблемами престарелого действующего президента Джо Байдена. Политик отметил, что "новый триллер уже совсем скоро", а название этому триллеру — "Заключенные против зомби".

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