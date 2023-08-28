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В Брянской области сбили два украинских дрона

08:58
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Киев не оставляет попыток атаковать российскую территорию

Киев ночью понедельника, 28 августа, предпринял попытку атаковать объекты России двумя беспилотниками. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

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В ведомстве подчеркнули, что оба аппарата самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ночь на 28 августа киевский режим вновь направил беспилотник на столичный регион, однако он был уничтожен в районе подмосковных Люберец. Сведения о пострадавших и материальном ущербе не поступали.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что Киев проявляет террористическую активность, отправляя беспилотники на российскую территорию, ведь целью атак становятся жилые дома и мирные жители. Он подчеркнул, что ПВО и другие системы защиты работают эффективно — Россия будет предотвращать угрозу новой террористической активности со стороны Украины.

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