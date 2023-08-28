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Химик предупредил о возможных проблемах с солью из-за сброса воды с "Фукусимы"

09:18
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Пищевая соль может стать небезопасной

Сброс в океан воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" может оказать локальное влияние на состав морской соли, которую выпаривают для использования в пищевых целях. Об этом в понедельник, 28 августа, предупредила доктор химических наук, член президиума Российской академии наук, член отделения химии и наук о материалах РАН академик Валентин Сергиенко.
В Японии начался сброс первой партии воды с АЭС "Фукусима"

Эксперт подчеркнул, что внимание, обращенное к вопросу безопасности морской соли, производимой вблизи от места сброса воды с АЭС, не напрасно, сообщает ТАСС.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отмечал, что промысел в районе сброса российскими судами не ведется, на российских прилавках опасной рыбы нет, однако есть определенные риски.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Япония должна предоставить заинтересованным государствам возможность брать пробы на месте сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан.

Однако, по утверждению Сергиенко, власти Японии не дадут научным судам Российской академии наук проводить подобные исследования, "поэтому мы работаем на расстоянии 150-300 километров от Фукусимы, мы видим только следы".

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АЭС "Фукусима-1"
АЭС "Фукусима-1"
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