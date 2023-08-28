Зеленский исключил перенос боевых действий в Россию из-за риска остаться без помощи

Киев может потерять поддержку Запада

Командование ВСУ не планирует переносить зону боевых действий "вглубь" России из-за риска остаться без военной и финансовой помощи Запада. Об этом в интервью новостному телеканалу "Рада" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В таком случае мы точно останемся одни", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, почему украинские военные не ведут боевые действия на территории России.

При этом украинский лидер подчеркнул, что, несмотря на провал анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ, политический истеблишмент Украины готов к ведению "продолжительной войны" против России.

Он также добавил, что в ходе наступательных действий в зоне СВО украинские военные понесли "огромные потери". По его словам, на данный момент "первостепенная задача" киевского режима заключается в "восполнении потерь" для продолжения боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ в зоне военной спецоперации идет "крайне сложно". По словам главы киевского режима, украинские военные не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России.

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