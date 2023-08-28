ВСУ предприняли очередную безуспешную атаку на запорожском участке

Натовские кураторы дали Киеву жесткое указание

Подступы к Клещеевке. Сегодня утром боевики вновь пытались прорваться к поселку. Но попали в засаду. Пулеметным огнем десантники "положили" пехоту. А бронетехнику сожгли залпами из гранатометов. В лесополосе подбиты как минимум две БМП. Еще один "Брэдли" дал задний ход. Пытается выйти из сектора обстрела. Но на ходу получает удар в борт, и через секунды машина загорается.

На артемовском участке десантники и морпехи не просто держатся, а почти каждый день бросаются в короткие, но результативные контратаки. За последние два дня бойцы скинули националистов с господствующих высот. Выдавили их за окраины. Попытки вернуть позиции закончились для ВСУ потерей более 200 человек. Только за один день.

Самые тяжелые и ожесточенные бои идут за поселок Работино. Натовские кураторы дали Киеву жесткое указание - любой ценой прорвать хотя бы первую линию обороны российских войск. Но штурмовые группы ВСУ рассыпаются под мощным огнем батарей. Утром националисты вновь пошли на штурм. Пытались обойти позиции российских войск с фланга. Но через минуты колонну накрыли гаубицы и минометы. Броневики сворачивают с дороги. Атака захлебнулась. С потерями боевики начали отползать назад.

За последние несколько дней в Запорожской области ВСУ лишились 30 единиц техники. Ежесуточные потери в живой силе - до 350 человек убитыми. А Работино как было, так и остается под тактическим контролем российской группировки.

Впрочем, это еще не все неприятные новости для Зеленского. Российская авиация держит под прицелом прифронтовые дороги и тыловые районы ВСУ. Это значит, что перебрасывать резервы к передовой стало намного сложнее и опаснее. А элитный механизированный корпус "Марун", на который в запорожской операции ВСУ и НАТО сейчас делают главную ставку, начал терять людей и технику, еще толком не вступив в бой.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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