Такие действия приведут к эскалации украинского кризиса

Польша и Литва планируют вторгнуться на территорию Западной Украины без согласия стран-участниц НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такие действия Варшавы и Вильнюса могут привести к "новому витку" эскалации кризиса на Украине. По его словам, военное присутствие Польши и Литвы на украинской территории может быть расценено Россией как вмешательство НАТО в конфликт.

Он также добавил, что подобные шаги "союзников" киевского режима приведут к прямому противостоянию Москвы и военно-политического блока.

Ранее полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский заявил, что действия российских военных в зоне СВО привели к "бессмысленности" контрнаступления ВСУ. По мнению отставного офицера, украинские войска не могут продолжать наступательные действия из-за нехватки артиллерийских снарядов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"