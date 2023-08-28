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ФСБ задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке

09:36
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Он собирал данные о мобилизации и СВО

Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, Шонов за деньги выполнял задания сотрудников политотдела посольства США в Москве, собирая данные о ходе российской спецоперации на Украине, мобилизации в России, а также "о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента".

Задержанному предъявлено обвинение по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Ведется следствие. На видео допроса мужчина признается в сотрудничестве с американским посольством с сентября 2022 года.

Тем временем в России остается под арестом гражданин США Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже. По данным следствия, корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal пытался получить секретные сведения. Он останется под стражей как минимум до 30 ноября 2023 года.

Также ФСБ задержала на территории Херсонской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. По данным ведомства, мужчина — командир отряда территориальной обороны ВСУ, который по заданию Службы безопасности он собирал информацию о местах расположения военной техники и личного состава российской армии.

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