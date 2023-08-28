Но контролировать их применение американцы не в состоянии

В Амстердаме - очередной митинг против украинского фашизма и поставок оружия Украине. Жители страны устали от того, что правительство постоянно говорит о проблемах Киева, забывая о нуждах своих граждан. Премьер-министр Марк Рютте обещает Зеленскому помощь для победы. Вот только работать главе кабинета Нидерландов осталось совсем немного. Уходит в отставку. Разбираться придется уже новому правительству, и сделать это будет очень непросто.

Вот в Германии канцлер Шольц уже сам запутался в своих высказываниях. То обещает добиваться поражения России, то призывает к дипломатии.

"Я хочу заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не сделаю ничего необдуманного, какие бы требования не предъявлялись Германии", - заявил он.

Звучит вроде независимо. Но достаточно одного окрика из Вашингтона, и вот уже на Украину отправляются ракеты для ЗРК "Патриот", системы обнаружения беспилотников, разведывательные дроны, автотехника и десятки миллионов патронов. Сами Штаты намерены наращивать поставки Киеву кассетных боеприпасов. И хотя заявляют, что требуют не бить по территории России, постоянно увеличивающаяся дальность передаваемых вооружений дает ВСУ такую возможность, и контролировать это американцы не в состоянии.

При этом Запад, несмотря на военное положение, требует от Киева проведения в срок парламентских и президентских выборов. Зеленский не преминул воспользоваться и уже попросил пять миллиардов долларов на их организацию. Между тем наблюдатели отмечают: вместо того, чтобы заниматься выборами на Украине, США лучше бы подумать о своих. Праймериз не за горами, а в стане республиканцев - разброд и шатания. Кандидатура Байдена для простого избирателя уже давно не является главной - слишком неоднозначную политику проводит, да и просто стар. Однопартийцы считают, что его будущее зависит от результатов расследования коррупционных дел семьи.

Телеканал Fox News подливает масла в огонь, сообщив: когда Байден был вице-президентом, его сын Хантер десятки раз летал по своим делам на правительственном самолете и пользовался охраной секретной службы. Не удивительно, что отставки главы Белого дома хотят уже две трети избирателей. А самые радикальные требуют даже немедленного импичмента.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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