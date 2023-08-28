Все произошло на окраине города

В Махачкале стая бездомных собак напала на ребенка, передает "ТВ Центр".

Все произошло на окраине города. Около 10 беспризорных животных гнались за школьником. Трагедии удалось избежать - мальчик догадался, что надо спасаться в море, и успел зайти в воду. Собаки же остались на берегу.

К этому моменту на помощь уже пришли местные жители, которые отогнали свору. Однако еще во время погони ребенок все же получил несколько укусов. Прокуратура республики инициировала проверку.

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