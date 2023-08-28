Новое предупреждение: в Приморье направили дополнительные силы МЧС

Очередной циклон несет ливни и ураганный ветер

Грязевой поток - все, что осталось от дороги в Лазовском районе. Утонули по самый капот как минимум два внедорожника. Машины доставали всю ночь.

Водитель грузовика чудом выжил в жуткой аварии. Размытый потоком реки мост в Ольгинском районе сложился под самосвалом.

Сотни домов в воде. Дожди пока прекратились, но гидрологическая обстановка тяжелая. В некоторых районах реки продолжают выходить из берегов и сносить все на своем пути.

Спасатели вывозят жителей с затопленных территорий и тех, куда вода может подобраться вновь. Из больницы в Ольгинском районе бортом МЧС эвакуировали персонал и пациентов. Всего 17 человек, 6 из которых дети.

Пострадавшим от наводнения жителям раздают гуманитарную помощь и медикаменты. Самолетом Ил-76 МЧС России доставили в Приморье более двухсот тепловых пушек.

Затопленные квартиры в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске после схода воды воды выглядят вот так: перевернутая мебель, бытовая техника, на стенах грибок, а на полу ил. Жителям ничего не остается, кроме как выбросить все свое имущество.

От уютных квартир на первых этажах остались только голые бетонные стены и пол. Тепловые пушки здесь выключают разве что на ночь. Помещения пытаются как можно быстрей просушить, чтобы сделать хотя бы минимальный ремонт.

В тех районах, где вода ушла, восстанавливают транспортное сообщение. Во Владивостоке проводят санитарную уборку даже по ночам. Но прогнозы не радуют: на край надвигается новый тайфун, объявлено штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"