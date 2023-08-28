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В Шотландии завершилась самая масштабная за полвека операция по поиску Лох-несского чудовища

12:03
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Сотни ученых и добровольцев несколько дней исследовали глубины озера

Глубокие темные воды Лох-несса вновь под прицелом фото- и видеокамер. Сотни любителей старинной легенды собрались в Шотландии с твердым намерением не оставить монстру ни единого шанса скрыться. Одни прочесывают озеро на лодках, другие - не сводят глаз с поверхности, стоя на берегу. Третьи внимательно следят за трансляцией из разных уголков земного шара.

Легенда о Лох-несском чудовище столетиями будоражит умы людей. Первое письменное упоминание о подводном монстре появилось еще в 6 веке. А в 1930-х годах в потускневшее к тому времени сказание вдохнули новую жизнь. Сделали это, по странному совпадению, владельцы местного отеля. Они заявили, что видели в воде нечто, похожее на кита. Вскоре появилось много других свидетельств и самый знаменитый снимок таинственного зверя. Несси стал одним из наиболее популярных объектов криптозоологии - псевдонауки, которая ищет следы драконов, снежных людей и других мифических существ. Ее последователи верят, что в озере живет доисторическая рептилия, гигантский моллюск, неизвестный науке тюлень или рыба. Есть даже версия о сбежавшем из цирка водоплавающем слоне.

"В этот раз мы использовали новые технологии. У нас были гидрофоны, работающие на глубине около 18 метров, и подводные микрофоны. Они дали довольно интересные результаты. Там внизу раздавались какие-то звуки. Мы не смогли понять, откуда они исходят. Их сейчас изучает наше научное судно", - сообщил Пол Никсон, генеральный директор центра "Лох-Несс".

Но то ли техника подкачала, то ли сами исследователи. Записать таинственные звуки не получилось - как и подтвердить существование неуловимого монстра. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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Место поиска Лох-несского чудовища
Место поиска Лох-несского чудовища
Место поиска Лох-несского чудовища
Место поиска Лох-несского чудовища
Место поиска Лох-несского чудовища
Место поиска Лох-несского чудовища
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