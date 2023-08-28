Турция может стать транзитной страной для поставок зерна из России

Россия вышла из зерновой сделки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным может предложить использовать территорию Турции в качестве транзитера для поставок российской сельхозпродукции в другие страны. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал источник в местных транспортных кругах.

Собеседник ТАСС отметил, что такое предложение может вызвать интерес у российской стороны.

По словам источника, Россия должна видеть готовность Запада идти на встречу в удовлетворении ее требований по снятию преград на пути экспорта зерновых и удобрений.

Ранее источники отмечали, что предполагаемые переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прояснят перспективы реализации черноморской инициативы.

При этом в турецком Министерстве обороны рассказали, что о состоянию на 24 августа после прекращения зерновой сделки ни одно судно, за исключением контейнеровоза Joseph Schulte, не выходило из портов Украины в направлении Босфора. При этом до сих пор никаких инцидентов с судами не было, однако "как будет реагировать Россия впоследствии на выходящие суда, никто не знает".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"