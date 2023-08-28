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Собянин назвал цифровые технологии, которые применяют при строительстве метро

09:34
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Это, в частности, 3D-моделирование

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена все чаще применяются самые современные цифровые технологии.

"С помощью 3D-моделирования выполняем виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта", - указал градоначальник.

По его словам,  такие цифровые двойники создавались для станций на востоке Большой кольцевой линии столичного метро.

"Сейчас используем эту технологию перед строительством новых станций радиальных линий", - добавил глава города.

Как уточнил Собянин, в 3D готовится и выпускается проектная и рабочая документация. Таким образом были спроектированы станции БКЛ "Терехово" и "Кунцевская". В работе – станции Рублево-Архангельской линии подземки.

"При этом специалисты пользуются базами данных, созданными на отечественном ПО. Например, впервые в России на нашем ПО проектируется крупный инфраструктурный объект метро – электродепо "Бирюлевское", – рассказал также мэр.

Возможности цифровизации метростроения будут расширяться и в дальнейшем. 

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