ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

The Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь России получают данные от Запада

10:18
  • понедельник
  • 28 августа 2023

США И ЕС поддерживают террористические действия Киева

Украинские операторы БПЛА используют предоставляемые странами Запада разведывательные данные для нанесения атак по объектам критической инфраструктуры России, передает издание The Economist со ссылкой на анонимный источник из близкого окружения главнокомандующего ВСУ.

Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область
В Брянской области сбили два украинских дрона

"Для нанесения атак по российским городам операторы используют разведданные от западных партнеров", - заявил собеседник издания.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник подчеркнул, что страны "коллективного" Запада предоставляют украинским военным данные о расположении российских систем ПВО. По его словам, несмотря на поддержку западных стран, лишь малая часть беспилотников ВСУ достигает указанных целей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что накануне украинские националисты предприняли очередную попытку атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры двумя БПЛА. По данным оборонного ведомства, оба ударных беспилотника были уничтожены расположенными в Брянской области системами ПВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинский дрон
Украинский дрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.