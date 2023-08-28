США И ЕС поддерживают террористические действия Киева

Украинские операторы БПЛА используют предоставляемые странами Запада разведывательные данные для нанесения атак по объектам критической инфраструктуры России, передает издание The Economist со ссылкой на анонимный источник из близкого окружения главнокомандующего ВСУ.

"Для нанесения атак по российским городам операторы используют разведданные от западных партнеров", - заявил собеседник издания.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник подчеркнул, что страны "коллективного" Запада предоставляют украинским военным данные о расположении российских систем ПВО. По его словам, несмотря на поддержку западных стран, лишь малая часть беспилотников ВСУ достигает указанных целей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что накануне украинские националисты предприняли очередную попытку атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры двумя БПЛА. По данным оборонного ведомства, оба ударных беспилотника были уничтожены расположенными в Брянской области системами ПВО.

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