Командиры советской выучки "думают, что знают лучше"

Западные инструкторы признаются, что сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена.

Как пишет The Financial Times, один из немецких инструкторов заявил, что иногда сталкивался с трениями со старшими украинскими командирами, которые прошли обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

При этом возраст и способности украинских военных, которых Киев посылает на обучение, очень сильно отличаются. В частности, одному из таких бойцов, присланных учиться, был 71 год.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии уже стал очевидным. При этом командование ВСУ и киевский режим винят "в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя".

Бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу отмечал, что наступательные действия ВСУ потерпели крах из-за "ошибочной тактики" украинского командования. По его словам, "украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться".

Тем временем Дания начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16 в рамках соглашения между Киевом и Копенгагеном, согласно которому последняя сторона обязуется передать Украине американские истребители в "безвозмездное пользование". Пилоты ВСУ вместе с 65 датскими специалистами уже прибыли на военную базу в Скридструпе.

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