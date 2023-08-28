Россия продолжает спецоперацию

Российские подразделения улучшили позиции на авдеевском направлении в ДНР. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам политика, российские подразделения "имели определенный успех" на данном направлении. В эфире телеканала "Россия-24" Пушилин сообщил, что ВС России "расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки".

При этом украинская армия несет серьезные потери в живой силе, подчеркнул врио главы республики.

Российские военные продолжают демонстрировать примеры мужества и грамотной тактики в ходе спецоперации. Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь уничтожили украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек.

Подвиг совершил рядовой Алексей Воротилкин. В Минобороны России рассказали, что его подразделение в ходе обороны одного из освобожденных населенных пунктов вступило в бой с превосходящими силами ВСУ. Алексей занял удачную огневую позицию и точными выстрелами уничтожил две бронемашины и до 15 украинских боевиков. Националисты понесли серьезные потери и были вынуждены спасаться бегством.

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