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Россиян с традиционными ценностями предупредили об опасности

10:59
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Никому нельзя сообщать свои персональные данные

Мошенники придумали новую схему обмана, используя в преступных целях важность для россиян семейных ценностей.

"Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", - сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов (цитата по РИА Новости).

Обман начинается с традиционного звонка жертве, в котором злоумышленники рассказывают о том, что недобросовестные работники банка хотят похитить деньги с карты. Затем аферисты убеждают доверчивого собеседника в то, что для сохранения денег необходимо взять кредит, а все деньги перевести на якобы безопасный счет.

Поле того, как вышеизложенная схема сработала, мошенники принимаются за родственников жертвы, убеждая, что им тоже может угрожать опасность.

"Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия", - сообщили в Сбербанке.

Россиянам напомнили, что никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные своих родственников. Лучше всего сбросить звонок и самостоятельно перезвонить в контактный центр своего банка.

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