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Bloomberg: страны Запада не могут преодолеть зависимость от урана из России

11:02
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Москва обеспечивает деятельность западных АЭС

Страны "коллективного" Запада продолжают испытывать зависимость от обогащенного урана из России, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарии аналитиков.

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Как отметили авторы публикации, на сегодняшний день корпорация "Росатом" является главным поставщиком обогащенного урана для атомных электростанций стран Запада. Уточняется, что поставляемый из России радиоактивный металл обеспечивает деятельность крупнейших АЭС не только на территории США, но и в Восточной Европе.    

При этом авторы подчеркнули, что в ближайшее время западные страны не смогут отказаться от закупок урана у российских поставщиков. По данным аналитиков агентства, именно благодаря "дешевым поставкам" радиоактивного металла из России европейские и американские электростанции все еще продолжают функционировать.  

Ранее журналисты информагентства РИА Новости сообщили, что Вашингтон только за первые шесть месяцев 2023 года закупил у российских компаний порядка 416 тонн обогащенного урана. По данным агентства, американские компании закупили в 2,2 раза больше урана у России, чем за аналогичный период прошлого года.

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