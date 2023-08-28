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Запуск МСД улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы

11:12
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Это затронет 5 млн человек

Полноценный запуск Московского скоростного диаметра – новой дорожной артерии столицы, улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением 5 млн человек. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума.
Собянин рассказал о работе наземного общественного транспорта в Москве

Заммэра отметил, что ключевым пусковым объектом 2023 является южное направление Московского скоростного диаметра. Такой мегапроект как Московский скоростной диаметр – это безусловная новая транспортная реальность.

Новая трасса соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит экономить автомобилистам до 85 минут в дороге, снизит до 30% нагрузки на МКАД и ТТК, уточнил Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра подчеркнул, что запуск МСД позволит интегрировать транспортную сеть Москвы с федеральными трассами, создать новые транспортные связи и удобную логистику внутри города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что Москва выполняет функцию центрального транспорта узла страны, через город проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных, автомобильных. При этом новый транспортный каркас в городе был сформирован в рекордно короткие сроки.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что Москва является безусловным эталоном развития общественного транспорта. По словам президента, "то, что делается в Москве, безусловно, впечатляет – и не только масштабными перспективами, но, главное, реальными, видимыми достижениями столицы".

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