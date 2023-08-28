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В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 миллиона рублей

10:59
  • понедельник
  • 28 августа 2023

С 1 февраля следующего года

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал до одного миллиона рублей.

Так, выплату на первого ребенка парламентарии предлагают увеличить до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего - до одного миллиона рублей, пишет RT со ссылкой на соответствующий законопроект. Документ может заработать с 1 февраля 2024 года.

В пояснительной записке сказано, что оказание помощи будет возможно при условии, "что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло".

"В стране необходимо увеличить и размер маткапитала - также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей", - заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее правительство не одобрило инициативу тратить маткапитал на детские секции и медстраховку. Предлагаемые меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, подчеркнули в кабмине.  

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