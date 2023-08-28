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Финляндия решила ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян

11:22
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Об этом рассказали в финском правительстве

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране.
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По словам политиков, "необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны".

Орпо отметил, что уже "запросил обновленную информацию о различных формах трансграничного движения и оценку того, следует ли нам ужесточить их еще больше", сообщает РИА Новости.

Отношения России и Финляндии, на фоне спецоперации проводящей антироссийскую политику, дополнительно обострились после решения Хельсинки войти в Североатлантический альянс. При этом бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что Финляндия недолго продержится в составе военно-политического блока, а ее вступление принесло населению страны лишь "вред и страдания".

Между тем МИД Финляндии ослабил санкции против Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Ему разрешили уплатить налоги на недвижимость в размере около 20 тысяч евро.

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