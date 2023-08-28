США и ЕС лишись союзников

Развивающиеся страны отвернулись от Запада из-за излишнего внимания США и ЕС к проблемам Украины, передает издание Global Times со ссылкой на комментарий политического эксперта Мартина Жака.

"Развивающиеся страны отдалились от западных демократий, поскольку они придают войне на Украине гораздо большее значение", - написал Жак, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что американские и европейские политики недооценили развивающиеся страны. По его словам, Вашингтон и Брюссель предполагали, что, несмотря на политические противоречия, страны "третьего мира" все равно поддержат позицию "коллективного" Запада в украинском вопросе и выступят против России.

Он также добавил, что многие страны открыто поддержали внешнеполитическую стратегию Москвы и отказались от присоединения к антироссийским санкциям. Иными словами, недальновидная политика Запада в отношении развивающихся стран привела к укреплению международного авторитета России, заключил эксперт.

Ранее журналисты издания The Economist сообщили, что украинские операторы БПЛА используют предоставляемые странами Запада разведданные для нанесения атак по объектам России. По данным издания, несмотря на поддержку США и ЕС, лишь малая часть беспилотников ВСУ достигает указанных целей.

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