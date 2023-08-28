В Крыму сбили два разведывательных беспилотника

Атака произошла в районе 10:30 утра
Силы противовоздушной обороны сбили в Крыму два украинских разведывательных беспилотника.
Об этом в понедельник, 28 августа, заявил глава республики Сергей Аксенов. Дроны сбиты на севере и западе полуострова. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны России уточнили, что атака произошла в районе 10:30 утра двумя БПЛА самолетного типа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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