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В Крыму сбили два разведывательных беспилотника

11:26
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Атака произошла в районе 10:30 утра

Силы противовоздушной обороны сбили в Крыму два украинских разведывательных беспилотника.

Об этом в понедельник, 28 августа, заявил глава республики Сергей Аксенов. Дроны сбиты на севере и западе полуострова. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны России уточнили, что атака произошла в районе 10:30 утра двумя БПЛА самолетного типа.

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